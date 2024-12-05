RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

На Буковине мужчина спас шестерых детей и их родителей из горящего дома

Фото: мужчина спас семью с детьми во время пожара (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В селе Селятин Черновицкой области местный житель спас шестерых детей и их родителей во время пожара.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В селе Селятин произошел чрезвычайный случай, который мог закончиться трагедией, если бы не мужество местного жителя. 33-летний Юрий Горбан спас из горящего дома шестерых детей и их родителей.

Мужчина заметил густой дым, который поднимался над домом соседей, и не теряя времени, бросился на помощь. Перелез через забор, выбил дверь, чтобы попасть внутрь.

Сначала мужчина вывел из опасности детей в возрасте от 1 до 13 лет, а затем вернулся за их родителями.

Когда на место прибыли спасатели, он продолжал помогать им бороться с огнем. Пожар полностью уничтожил дом, но благодаря действиям Юрия удалось избежать человеческих жертв.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая областьПожар