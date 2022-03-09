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На Буковині затримали організатора незаконного перетину кордону військовозобов'язаними

Автор: Антон Федорців

Правоохоронці Чернівецької області повідомили про підозру організатору незаконної схеми з перетину державного кордону поза межами пунктів пропуску. Він встиг збагатитися на 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Офісу генерального прокурора в Telegram.

Житель Хмельницької області налагодив злочинну схему, за допомогою якої межі України в умовах воєнного стану покидали чоловіки у віці 18-60 років. За незаконне переправлення 25 осіб через держкордон він отримав 100 тисяч доларів.

Підозрюваний 6 березня забезпечив перевезення військовозобов'язаних до ділянки кордону з Молдовою. Там його "клієнти" пішки перетнули кордон, але були виявлені прикордонниками.

Слідчі наразі встановлюють інших причетних до організації злочину. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Дністровського районного відділу поліції.

До слова, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила бажання притягнути до відповідальності пропагандистів РФ.

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