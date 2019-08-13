На Буковині під час купання загинули двоє осіб, в тому числі - дитина

У Чернівецькій області під час відпочинку на воді загинули двоє осіб, у тому числі дитина. Хлопчик потонув у гірській річці Черемош, передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу із надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що обидва випадки сталися протягом вихідних. Зокрема, на Черемоші відпочивала група дорослих із дітьми.

"В один момент дорослі помітили, що одна дитина не виниряє з-під води тривалий час. Вони одразу кинулися їй на допомогу. До прибуття на місце події лікарів та рятувальників, місцевому населенню вдалося знайти та підняти дитину на берег", - зазначили в ДСНС.

Медикам, які приїхали на місце події, не вдалося врятувати 10-річного хлопчика. Тіло дитини направили на судмедекспертизу.

А в селі Ставчани Кіцманського району у місцевому ставку втопився 42-річний чоловік. Він відпочивав у компанії друзів. Вони розпочали пошуки товариша, після того, як він пірнув і тривалий час не випливав на поверхню.

"Вже без ознак життя їм вдалося знайти тіло чоловіка та підняти на берег. Тіло направлено на судово-медичну експертизу", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, у ДСНС повідомляли, що станом на 10 серпня 2019 було зареєстровано понад 30 смертей внаслідок недотримання безпечної поведінки під час відпочинку на воді.