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Букмекери не вірять в "Динамо" в матчі з "Баварією"

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Мюнхен, Середа 29 вересня 2021 12:30
Букмекери не вірять в "Динамо" в матчі з "Баварією" Фото: гравці "Динамо" на передматчевому тренуванні в Мюнхені (fcdynamo.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 29 вересня, в Мюнхені київське "Динамо" зіграє з місцевою "Баварією" в рамках другого туру Ліги чемпіонів у групі E. букмекери шансів "біло-синім" на успіх практично не дають.

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Явним фаворитом матчу вважається "Баварія" - не перемогу німців приймають ставки з коефіцієнтом всього 1.10 (88%). А ось на успіх "Динамо" і навіть на нічию коефіцієнти істотні - 25.00 (4%) і 11.50 (8%) відповідно.

Причому букмекери вважають, що в цьому матчі і зовсім може бути розгром киян. Найнижчий коефіцієнт на точний рахунок - це 6.30 на перемогу "Баварії" 3:0. На будь-який нічийний рахунок або перемогу "Динамо" приймаються ставки з коефіцієнтами, які стартують від 21.00 і до 100.

Не додає оптимізму киянам і кадрові проблеми - через отриманий ушкодження на тренуванні не зіграє один з лідерів "біло-синіх" Віталій Буяльський.

До цього клуби зустрічалися між собою 10 разів, проте всі матчі були до 2000 року. Статистика протистояння досить рівна: 5 перемог у "Баварії", 4 - у "Динамо" і 1 нічия.

Старт поєдинку о 22: 00 за Києвом. Трансляція на платформі MEGOGO.

Орієнтовні склади:

"Баварія": Нойєр - Павар, Зюле, Ернандес, Девіс - Кімміх, Горецька - Гнабрі, Мюллер, Сане - Левандовскі

"Динамо": Бущан - Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Гармаш, Де Пена - Шкурін

Відзначимо, після першого туру "Баварія" йде на першому місці в групі E, після розгрому "Барселони" 3:0. "Динамо" і "Бенфіка" після нічиї ділять 2-3 місця, "Барса" - остання.

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