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Букмекеры не верят в "Динамо" в матче с "Баварией"

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Мюнхен, Среда 29 сентября 2021 12:30
Букмекеры не верят в "Динамо" в матче с "Баварией" Фото: игроки "Динамо" на предматчевой тренировке в Мюнхене (fcdynamo.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 29 сентября, в Мюнхене киевское "Динамо" сыграет с местной "Баварией" в рамках второго тура Лиги чемпионов в группе E. Букмекеры шансов "бело-синим" на успех практически не дают.

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Явным фаворитом матча считается "Бавария" - не победу немцев принимают ставки с коэффициентом всего 1.10 (88%). А вот на успех "Динамо" и даже на ничью коэффициенты существенные - 25.00 (4%) и 11.50 (8%) соответственно.

Причем букмекеры считают, что в этом матче и вовсе может быть разгром киевлян. Самый низкий коэффициент на точный счет - это 6.30 на победу "Баварии" 3:0. На любой ничейный счет или победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентами, которые стартуют от 21.00 и до 100.

Не добавляет оптимизма киевлянам и кадровые проблемы - из-за полученного повреждения на тренировке не сыграет один из лидеров "бело-синих" Виталий Буяльский.

До этого клубы встречались между собой 10 раз, однако все матчи были до 2000 года. Статистика противостояния достаточно равная: 5 побед у "Баварии", 4 - у "Динамо" и 1 ничья.

Старт поединка в 22:00 по Киеву. Трансляция на платформе MEGOGO.

Ориентировочные составы:

"Бавария": Нойер - Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис - Киммих, Горецка - Гнабри, Мюллер, Сане - Левандовски

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Гармаш, Де Пена - Шкурин

Отметим, после первого тура "Бавария" идет на первом месте в группе E, после разгрома "Барселоны" 3:0. "Динамо" и "Бенфика" после ничьи делят 2-3 места, "Барса" - последняя.

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