Букінгемський палац скасує королівські титули принца Гаррі та його дружини

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл втратять королівські титули та більше не будуть вважатися виконувачами офіційних обов'язків членів королівської родини, та отримувати за нього гроші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Як повідомляють у Букінгемському палаці, принц Гаррі та його дружина досягли угоди з іншими членами королівської родини щодо подальшого статусу подружжя. Подружжя складе титули навесні 2020 року.

"Герцог і герцогиня більше не будуть використовувати титули Їх Високості, а також більше не будуть вважатися виконувачами офіційних обов'язків членів королівської сім'ї", - йдеться в документі.

Крім того, принц Гаррі та Меган Маркл мають намір повернути до королівського бюджету кошти, витрачені на ремонт їхньої резиденції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська королева Єлизавета ІІ прокоментувала своє рішення щодо принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які вирішили скласти королівські повноваження. Королева заявила, що дозволяє подружжю жити своїм життям, якщо вони цього хочуть.

Як відомо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на початку січня повідомили про намір відмовитися від королівських титулів та стати фінансово незалежними. При цьому подружжя наголосило, що вони продовжують підтримувати її Величність Королеву.