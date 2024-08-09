Бухгалтера поставщика Минобороны разоблачили с 4,7 млн евро "черных" наличных, - БЕБ

Бухгалтер перевозила средства в багажнике автомобиля. После разоблачения она не смогла объяснить происхождение денег. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Фото: бухгалтера поставщика Минобороны разоблачили с 4,7 млн евро "черных" наличных (esbu.gov.ua)

Что предшествовало

В течение 2022-2023 годов компания поставила Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд гривен с НДС. В то же время должностные лица предприятия документально оформили ряд бестоварных операций с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

"Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - пишет БЭБ.

В ходе расследования обыски были проведены в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов. В частности были изъяты документы и черновая бухгалтерия.

Скандалы с закупками для ВСУ

В начале 2024-го СМИ обнародовали расследование, в котором утверждалось, о закупке продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах.

Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

После этого скандала заместитель главы Министерства обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

Позже Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили подозрение экс-заместителю министра обороны, а также и.о. директора департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами.