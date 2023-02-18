Будут вынуждены подчиниться Лукашенко: в ГУР оценили риск вторжения Беларуси

Разведка продолжает наблюдать за российскими войсками на территории Беларуси и за попыткой России привлечь белорусов к войне против Украины.

"Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается удержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит", - заявил Черняк.

Представитель ГУР добавил, что согласно оценкам военной разведки, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Александра Лукашенко и могут быть привлечены к войне против Украины.

"Однако в ближайшие две-три недели ни сил ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", - добавил Черняк.