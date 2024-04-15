Будут выводы. Зеленский заинтриговал заявлением о недостаточной защите энергетики

По его словам, сегодня на заседании Ставки главнокомандующего министр обороны Украины Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.

"Был сегодня на Ставке отдельный и детальный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры. Это касается, в частности, энергетики - того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы", - сказал Зеленский.

Как рассказал президент, на заседании также разобрали необходимые действия по возобновлению генерации и ключевых энергообъектов.

Кроме того, был доклад о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и на приграничье.