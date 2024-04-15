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Будут выводы. Зеленский заинтриговал заявлением о недостаточной защите энергетики

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские энергетические объекты в настоящее время недостаточно защищены. Будут соответствующие выводы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня на заседании Ставки главнокомандующего министр обороны Украины Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.

"Был сегодня на Ставке отдельный и детальный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры. Это касается, в частности, энергетики - того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы", - сказал Зеленский. 

Как рассказал президент, на заседании также разобрали необходимые действия по возобновлению генерации и ключевых энергообъектов.

Кроме того, был доклад о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и на приграничье.

Обстрелы энергетики Украины

Напомним, российские оккупанты с марта усилили обстрелы Украины. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Главной целью неприятеля стали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому по всей стране наблюдались перебои с электроснабжением.

В частности, 11 апреля враг своим ударом уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она была самой мощной электростанцией в регионе, а также крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Из-за такой атаки "Центрэнерго" потеряло всю свою генерацию.

Более подробно об ударе по ТЭС - в материале РБК-Украина.

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