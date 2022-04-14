RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Якщо будуть на рівні ООН. Туреччина назвала умову введення санкцій проти Росії

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Юлія Бойко

Туреччина не виключає, що в майбутньому може приєднатися до санкцій проти Росії. Але вони повинні бути затверджені на рівні Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, всі дії Туреччини засновані на нормах міжнародного права. За його словами, Анкара буде слідувати всім санкціям, узгодженим і затвердженим на рівні ООН.

"Туреччина продовжить принципову і збалансовану політику в регіоні", - підкреслив він.

Він також додав, що на міжнародній арені відслідковуються ознаки нової холодної війни.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак розкрив деталі нового пакету санкцій проти Росії, які українська сторона підготувала для Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияСанкції проти Росії