RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Якщо будуть загрози. У Росії закликали враховувати можливість застосування ядерної зброї

Фото: заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський (un.org)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація не може виключати можливість застосування ядерної зброї. Особливо коли їй нібито погрожують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зампостпреда Росії при ООН Дмитра Полянського для UnHerd News.

"Я вважаю, що якщо ви маєте справу з ядерною державою, якщо ви погрожуєте військовій державі, ви повинні враховувати всі варіанти, які є на столі", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що нібито Захід розв'язав проксі-війну проти РФ, у якої завжди є ймовірність перейти в ядерний конфлікт.

Американська розвідка вважає, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЯдерна зброя