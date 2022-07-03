ru ua
Нд, 03 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи зростатимуть тарифи на послуги ЖКГ в Україні: відповідь Шмигаля

Новость на русском →
Київ, Неділя 03 липня 2022 16:21
Чи зростатимуть тарифи на послуги ЖКГ в Україні: відповідь Шмигаля Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

До кінця опалювального сезону в Україні не зростатимуть тарифи на послуги житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для lb.ua.

"Перший важливий меседж: до кінця наступного опалювального сезону ніяких змін тарифів не буде. Ми це задекларували, ми це будемо дотримуватися. Це важливо. Люди повинні бути впевнені, що спокійно пройдуть цю зиму", - зазначив він.

При цьому, за його словами, зимовий період буде непростим.

"Про це говорять не тільки в Україні, про це говорять європейські керівники урядів. Тому, враховуючи війну, враховуючи, як Росія поводиться щодо України і Європи, ми не очікуємо легких рішень і легкого проходження цього опалювального сезону. Хто зараз поспішає переорієнтуватися на альтернативні джерела, хто встигає підготувати і утеплити свої будинки - правильний рух, правильні підходи", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи зростати не будуть, але окремим категоріям доведеться платити більше за тепло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Тарифи
NEWS
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту