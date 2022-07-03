Чи зростатимуть тарифи на послуги ЖКГ в Україні: відповідь Шмигаля
До кінця опалювального сезону в Україні не зростатимуть тарифи на послуги житлово-комунального господарства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для lb.ua.
"Перший важливий меседж: до кінця наступного опалювального сезону ніяких змін тарифів не буде. Ми це задекларували, ми це будемо дотримуватися. Це важливо. Люди повинні бути впевнені, що спокійно пройдуть цю зиму", - зазначив він.
При цьому, за його словами, зимовий період буде непростим.
"Про це говорять не тільки в Україні, про це говорять європейські керівники урядів. Тому, враховуючи війну, враховуючи, як Росія поводиться щодо України і Європи, ми не очікуємо легких рішень і легкого проходження цього опалювального сезону. Хто зараз поспішає переорієнтуватися на альтернативні джерела, хто встигає підготувати і утеплити свої будинки - правильний рух, правильні підходи", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи зростати не будуть, але окремим категоріям доведеться платити більше за тепло.
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