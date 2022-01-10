Як працюватимуть українські банки у 2022 році. НБУ оприлюднив календар

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар роботи банків на 2022 рік. За рішенням центробанку, переносяться два робочих дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в прес-службі, незалежно від святкових та неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 23/7. Тож банки матимуть змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень.

"Скористатися цією можливістю чи ні - банк визначає самостійно, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України", - зазначається в повідомленні.

Згідно із законодавством України святковими та офіційними вихідними днями цьогоріч будуть:

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

24 квітня - Великдень;

1 травня - День праці;

9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День Незалежності України;

14 жовтня - День захисників і захисниць України;

25 грудня - Різдво Христове.

Крім того, дні роботи банківської системи України у 2022 році переносяться з:

з понеділка 7 березня - на суботу 12 березня;

з понеділка 27 червня - на суботу 2 липня.

У зв’язку з перенесенням робочих днів у березні та червні 2022 року банки здійснюватимуть міжбанківські платежі через СЕП:

5 - 8 березня 2022 року - датою банківського дня 9 березня 2022 року;

12 березня 2022 року - датою банківського дня 12 березня 2022 року;

25 - 28 червня 2022 року - датою банківського дня 29 червня 2022 року;

2 липня 2022 року - датою банківського дня 2 липня 2022 року.

Водночас 7 березня і 27 червня 2022 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів переніс два робочих дні: з понеділка 7 березня на суботу 12 березня 2022 року та з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.