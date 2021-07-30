ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чи будуть привілеї для вакцинованих проти коронавірусу українців: відповідь МОЗ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 30 липня 2021 10:32
Чи будуть привілеї для вакцинованих проти коронавірусу українців: відповідь МОЗ Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України розглядало можливість введення привілегій для вакцинованих від коронавірусу українців, але поки цього не буде. Потрібно, щоб вакцинувалась велика кількість населення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, МОЗ зараз буде фокусуватися на розширенні вакцинації населення України.

"Тому що, коли ми будемо говорити про привілеї та про застосування адміністративних заходів впливу, то ми маємо розуміти, що ті люди, які хотіли вакцинуватись, вони дійсно це мали змогу зробити. Зараз ми бачимо, що не всі люди, які записались, мали доступ до цього процесу. Про привілеї будемо думати згодом, коли провакцинуємо принаймі велику кількість населення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Кузін заявив, що COVID-сертифікати можуть стати перепустками з QR-кодами в разі локдауна.

Раніше у МОЗ не виключали введення привілеїв для COVID-вакцинованих під час локдауну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Вакцинація
NEWS
Ріст випадків продовжується: за добу в Україні 962 нових COVID-хворих
Ріст випадків продовжується: за добу в Україні 962 нових COVID-хворих
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа