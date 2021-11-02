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Будуть нові обмеження: Меркель попередила нещеплених від коронавірусу жителів Німеччини

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Берлін, Вівторок 02 листопада 2021 18:48
Будуть нові обмеження: Меркель попередила нещеплених від коронавірусу жителів Німеччини Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель попередила жителів країни, які не зробили щеплення від коронавірусу, про нові обмеження. При цьому вона виключила введення жорсткого карантину для тих, хто вакцинувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними видання, попередження для нещеплених німців Меркель зробила в ході засідання виконавчого комітету Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Канцлер висловила стурбованість збільшенням нових випадків зараження коронавірусом в Німеччині і з цієї причини підуть "серйозні обмеження для нещеплених" жителів.

На засіданні Меркель поставили питання, чи буде введена нова ізоляція у зв'язку із зростанням захворюваності. Як повідомляється, канцлер відповіла, що цей варіант розглядається тільки для тих, хто не вакцинувався від коронавірусу.

При цьому, зазначає газета, кілька учасників засідання спростували заяву про те, що Меркель спеціально оголосила про обмеження для нещеплених.

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Германия Ангела Меркель Коронавірус Вакцинація
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