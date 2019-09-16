Майбутнє починається зараз

15 вересня в КВЦ “Парковий” пройшла головна бізнес-подія року - Міжнародний освітній форум Facing the Future. Організатори – Бізнес-школа МІМ та видавництво «Book Chef» - вперше зібрали в Україні провідних футуристів світу, щоб обговорити глобальні виклики, які стоять перед суспільством.

Ключовим спікером форуму став ізраїльський історик та мислитель Ювал Ной Харарі. Свій виступ на форумі професор Харарі присвятив питанням універсальної історії, змінам, через які проходять нації світу, та майбутньому людства за часів технологічної революції.

«Можливо, ми останнє покоління homo sapiens. Зараз на землі вже 8 000 000 000 людей. Це означає, що “вибух” неминучий. Під кінець цього “вибуху” люди або себе знищать, або перетворять на богів. І це не перебільшення» - сказав Ю.Н. Харарі.

Перша панель форуму, що мала назву «Future what we met» розпочалася з надихаючого виступу українського політика Олександра Домбровського. Він зосередився на питаннях фізики змін і потенціалу людського капіталу України. Свою розповідь пан Домбровський завершив притчею про метелика. «Наше майбутнє - в наших руках», - підсумував Олександр Домбровський.

Виступ футуролога Крістофера Корді стосувався періоду «великого переходу» між прогнозованим сільськогосподарським світом 1.0 та світом 2.0. - світом змін, технологій та майбутнього.

Автор бестселера «Принцип Кім Кардаш’ян», експерт з ведення бізнесу і брендингу Джитендер Сехдев розповів про 6 ключових правил майбутнього - S.E.L.F.I.E., які повинна знати кожна людина, що розраховує на успіх. Серед таких принципів експерт згадав необхідність бути оптимістичним, не втрачати самоповагу та не боятися постійно нагадувати про себе, адже це краще «ніж, щоб про вас забули».

Гостями форуму стали відомі представники українського бізнесу, випускники провідних бізнес-шкіл України. Демократичний характер заходу - це частина філософії «Facing the Future», про яку згадувала під час відкриття форуму Президент Бізнес-школи МІМ Ірина Тихомирова.

«Сьогодні наша країна вчергове змінюється. Змінюється наше суспільство. Стрімко змінюється бізнес. Нам потрібні орієнтири! Саме тому ми створили відкритий дискусійний майданчик для глобальної розмови в Україні» - наголосила вона у своєму вітальному слові.

«Facing the Future» - Міжнародний освітній форум, що проводиться у Києві вже 5 рік поспіль. Організаторами форуму є видавництво «Book Chef» та Бізнес-школа МІМ. Форум проводиться у рік 30-ліття Бізнес-школи МІМ.