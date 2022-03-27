Майбутнє Європи залежить від 80 літаків і 100 танків для української армії, - Порошенко

За його словами, частина цього обладнання є в Чехії, Словаччині, Болгарії, Румунії та Польщі.

Він також повідомив, що наразі російські танки все ще стоять неподалік Києва, а в місті регулярно звучить сигнал повітряної тривоги.

"Ми на війні. У нас щогодини повітряна тривога. Десять-двадцять ракет вразили Київ, у тому числі цивільні об’єкти", - додає Порошенко.

При цьому він підкреслив, що українці не бояться Путіна, тому що вони на своїй землі й мають величезну мотивацію до боротьби. Він також вважає, що з Володимиром Путіним досягти компромісу неможливо.

"Він хоче, щоб ми померли, а ми хочемо жити. Він ворог, бо не визнає нашої державності, хоче відібрати у нас наше майбутнє. Але це ще не все, бо він ненавидить Захід, він ненавидить Польщу, він ненавидить поляків. Він ненавидить всю нашу систему правил і цінностей. Він божевільний", - наголошує Порошенко.

На запитання про те, чи вдасться російський президент до застосування ядерної чи хімічної зброї, він визнав, що передбачити це неможливо.

Політик також переконаний, що війни в Україні взагалі могло не бути, а Путіна можна було зупинити багато років тому.

"Якби Україну запросили до НАТО у 2008 році в Бухаресті, якби ми стали членом НАТО у 2013 чи 2014 році, цієї агресії точно б не сталося", - резюмує Порошенко.