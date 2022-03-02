"Буду молитися за вас": російському полоненому дали поспілкуватися з дружиною

В СБУ дали російському окупанту поспілкуватися з дружиною. Він єдиних, хто вижив із цілого взводу військових агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"На відео СБУ видно, як "рашист" зізнається дружині, що не очікував такого ставлення від Українського народу. Він – єдиний, хто вижив із цілого взводу російських загарбників. І коли його знайшли, то врятували, зробили операцію і ставляться по-людськи", - пише пресслужба.

Під час розмови з дружиною, окупант попросив її звернутися до керівництва військової частини й розповісти правду щодо звірства Російської Федерації до України.