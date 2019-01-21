Будьте обережні: синоптики попередили про раптове погіршення погоди

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

На Україну насувається новий потужний циклон

У вівторок, 22 січня в Україні очікується суха і морозна погода, в декількох областях пройде невеликий сніг. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході буде ясно, але холодно. Вночі в регіоні температура опуститься до -12 -14 градусів, вдень очікується від -6 до -9 градусів.

У південних областях буде ясно, удень можливо вигляне сонце. У Миколаєві вночі від -8 до -10 градусів, у Херсоні та Одесі від -7 до -9 градусів. Вдень очікується від -1 до -4 градусів.

В Криму без опадів. Вночі -3 ... -5 градусів. Вдень -1 -3 градуси.

В північних областях буде холодно. Вночі температура опуститься до -14 градусів, вдень підніметься до -6 -8 градусів. Без опадів.

На заході можливий невеликий сніг в Івано-Франківській області та Чернівцях. В інших областях опади не прогнозуються. Вночі від -6 до -9 градусів, вдень від -1 до -5 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують нічні морози до -15 градусів. Вдень від -6 до -9 градусів.

У столиці 22 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень -6 -8 градусів, вночі температура опуститься до -13 -11 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

А ось народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 23 січня в Україну прийде новий циклон, який принесе з собою рясні снігопади і хуртовини.

"А 23 січня до нас готується стрибнути новий активний циклон з Балкан. Тому в середу знову – снігопади та хуртовини. Найбільше негода зачепить Вінницьку, Черкаську, Полтавську області, райони Кропивницького і Дніпра. Тут можливі сильні опади. В Одеській області можливий сильний мокрий сніг та дощ. Волога погода охопить в середу всі області України, опади очікуються практично скрізь", - попередила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям повідомили, коли чекати на похолодання.

А також розповідали про те, в яких областях України очікується різке похолодання.