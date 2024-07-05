Будьте энергонезависимы с ПУМБ: новый льготный кредит для бизнеса без первого взноса и комиссий

Первый Международный Украинский Банк (ПУМБ) предлагает украинским предприятиям новую кредитную программу для повышения энергонезависимости и бесперебойной работы бизнеса при отключении электроснабжения.

«Мы провели большой опрос среди наших корпоративных клиентов. И треть этих клиентов, осознавая текущее состояние энергетической инфраструктуры страны, планирует инвестировать в энергонезависимость в ближайшее время. Именно поэтому такая кредитная программа однозначно необходима и позволит бизнесу работать даже во время длительных отключений энергоснабжения», – комментирует новую кредитную программу Заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу Сергей Магдыч.

Согласно условиям программы, владельцы малого и среднего бизнеса смогут оформить в ПУМБ кредиты до 10 млн грн на срок до 5 лет для приобретения дополнительных источников электроэнергии без первоначального взноса и комиссий. К тому же в течение первого года по этому кредиту будет действовать льготная процентная ставка и гибкий график погашения задолженности по кредитному договору. Также банк готов поддерживать и компании крупного бизнеса.

«Мы понимаем, насколько важна сейчас тема энергонезависимости не только для украинского бизнеса, но и для страны в целом. Потому что каждый бизнес, который сможет питать себя сам, например, с помощью генераторов или солнечных панелей, высвободит столь необходимые киловатты энергии для больницы или школы. Именно поэтому мы ставили цель сделать действительно привлекательный по условиям продукт, в котором отсутствует первый взнос и отсутствует комиссия», – добавляет Сергей Магдыч.

К тому же указанные льготные тарифы банк готов предложить компаниям малого бизнеса для получения оборудования на условиях лизинга.

Кредитные средства помогут бизнесу профинансировать закупку дополнительных и альтернативных источников электроэнергии – дизель-генераторов, солнечных панелей, газопоршневых и газотурбинных установок и электростанций, а также систем хранения и накопления энергии.

Данная кредитная программа была разработана в рамках Меморандума о льготном кредитовании восстановления энергетической инфраструктуры Украины, который ПУМБ и другие крупнейшие банки подписали 25 июня.