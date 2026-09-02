Стройматериалы подорожали до 50%: что еще повышает себестоимость квартир в 2026 году

Удорожание жилья на первичном рынке в 2026 году обусловлено объективным давлением на себестоимость, а не прихотями девелоперов. Только строительные материалы с начала года выросли в цене на 30–50%, а девальвация гривны и дефицит рабочей силы дополнительно подталкивают цены вверх.

Почему дорожает квадратный метр и что будет с ценами на стройматериалы до конца года, – читайте в статье РБК-Украина " Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью ".

Главное:

Рекордные темпы: по данным Госстата, стоимость строительных работ за год выросла на 23,1%, а промышленная продукция подорожала на 39,1%.

по данным Госстата, стоимость строительных работ за год выросла на 23,1%, а промышленная продукция подорожала на 39,1%. Скачок себестоимости: строительные материалы с начала 2026 года подорожали на 30–50% в зависимости от категории продукции.

строительные материалы с начала 2026 года подорожали на 30–50% в зависимости от категории продукции. Ключевые факторы: подорожание горючего, рост расходов на оплату труда и повышение грузовых тарифов "Укрзализныци".

подорожание горючего, рост расходов на оплату труда и повышение грузовых тарифов "Укрзализныци". Дальнейший прогноз: до конца года стоимость стройматериалов и инженерного оборудования может возрасти еще на 10–20%.

Сколько стоят квартиры

По данным Госстата, во втором квартале 2026 года квартиры на первичке подорожали на 20,5% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Такой прирост цен на первичном рынке стал рекордным за последние пять лет.

Это можно частично объяснить ростом стоимости самих строительных работ, стоимость которых по состоянию на июнь этого года выросла на 23,1% в годовом исчислении. Кроме того, цены производителей промышленной продукции, к которым относятся и строительные материалы, также подскочили на 39,1% в год.

Какие материалы подорожали больше всего

Рост цен коснулся почти всех видов строительных материалов, необходимых для строительства новостроек.

Как отмечают в ПБГ "Кузнечная" в ответе РБК-Украина, с начала этого года себестоимость стройматериалов выросла на 30-50% в зависимости от категории строительной продукции и продолжает увеличиваться.

Основными причинами удорожания в компании называют рост цен на горючее, сырье (цемент, песок, щебень) и оплату труда. А также повышение тарифов на грузовые перевозки УЗ.

В то же время руководитель службы заказчика девелоперской компании Standard One Артем Гордейчук указывает, что заметнее подскочили цены на бетон, растворы, кирпич, арматуру и кабели. А из-за увеличения стоимости доставки материалов, не выросших в цене, на рынке почти не осталось.

Невозможно не учитывать и фактор безопасности, который также влияет на строительную отрасль.

Как пояснили РБК-Украина в департаменте коммуникаций "АрселорМиттал Кривой Рог", цена на арматуру в течение последних месяцев не испытала существенных колебаний для конечного потребителя даже несмотря на значительный рост себестоимости.

Однако в результате недавнего ракетного удара РФ по предприятию производитель был вынужден частично остановить процессы. Этот фактор и высокая цена электроэнергии для промышленности может негативно повлиять на себестоимость украинской арматуры.

Прогноз цен на стройматериалы

Как отмечает Артем Гордейчук, до конца этого года ожидается дальнейший рост стоимости материалов и инженерного оборудования. По оценкам компании в зависимости от категории материала подорожание может составлять в среднем около 10–20% от текущего уровня.