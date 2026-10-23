Строительство СЭС, резервное питание и управление: в D.Solutions рассказали о планах для бизнеса

Компания D.Solutions планирует развивать услуги по управлению энергетическими активами предприятий в рамках экосистемы YASNO Power. Она включает проектирование, финансирование, установку солнечных электростанций и батарей, а также управление их работой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью CEO D.Solutions Сергея Коваленко для Delo.ua.
По словам Коваленко, компания сосредотачивается на проектах распределенной генерации для предприятий, стремящихся производить собственную электроэнергию, уменьшать затраты и обеспечивать резервное питание при отключениях.
Особое внимание D.Solutions уделяет системам хранения энергии. Для эффективного управления ими компания развивает собственную систему EMS YASNO Power, которая анализирует данные о производстве, накоплении и потреблении электроэнергии.
Еще одним направлением является финансирование энергетических проектов. В частности, по модели PPA компания может за свой счет построить солнечную электростанцию на предприятии.
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Клиент будет покупать производимую электроэнергию, а по истечении срока действия контракта получит станцию в собственность.
По мнению Коваленко, спрос на такие решения будет расти, поскольку компании будут стремиться сокращать затраты на электроэнергию.
В то же время у D.Solutions не ожидают устойчивого снижения цен на свет в долгосрочной перспективе.
Напомним, ранее D.Solutions запустила в платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот". Она помогает уменьшать расход электроэнергии и сохранять необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.