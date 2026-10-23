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Строительство СЭС, резервное питание и управление: в D.Solutions рассказали о планах для бизнеса

18:04 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Анна Шиканова
D.Solutions будет развивать услуги по управлению солнечными станциями (фото: Getty Images)

Компания D.Solutions планирует развивать услуги по управлению энергетическими активами предприятий в рамках экосистемы YASNO Power. Она включает проектирование, финансирование, установку солнечных электростанций и батарей, а также управление их работой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью CEO D.Solutions Сергея Коваленко для Delo.ua.

Автономное питание и собственное производство

По словам Коваленко, компания сосредотачивается на проектах распределенной генерации для предприятий, стремящихся производить собственную электроэнергию, уменьшать затраты и обеспечивать резервное питание при отключениях.

Особое внимание D.Solutions уделяет системам хранения энергии. Для эффективного управления ими компания развивает собственную систему EMS YASNO Power, которая анализирует данные о производстве, накоплении и потреблении электроэнергии.

Финансирование по модели PPA и прогнозы цен

Еще одним направлением является финансирование энергетических проектов. В частности, по модели PPA компания может за свой счет построить солнечную электростанцию на предприятии.

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Клиент будет покупать производимую электроэнергию, а по истечении срока действия контракта получит станцию в собственность.

По мнению Коваленко, спрос на такие решения будет расти, поскольку компании будут стремиться сокращать затраты на электроэнергию.

В то же время у D.Solutions не ожидают устойчивого снижения цен на свет в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее D.Solutions запустила в платформе YASNO Power бесплатную функцию "Автопилот". Она помогает уменьшать расход электроэнергии и сохранять необходимый заряд домашней батареи на случай отключений.

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