Строительство СЭС, резервное питание и управление: в D.Solutions рассказали о планах для бизнеса

Автономное питание и собственное производство

По словам Коваленко, компания сосредотачивается на проектах распределенной генерации для предприятий, стремящихся производить собственную электроэнергию, уменьшать затраты и обеспечивать резервное питание при отключениях.

Особое внимание D.Solutions уделяет системам хранения энергии. Для эффективного управления ими компания развивает собственную систему EMS YASNO Power, которая анализирует данные о производстве, накоплении и потреблении электроэнергии.

Финансирование по модели PPA и прогнозы цен

Еще одним направлением является финансирование энергетических проектов. В частности, по модели PPA компания может за свой счет построить солнечную электростанцию на предприятии.

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Клиент будет покупать производимую электроэнергию, а по истечении срока действия контракта получит станцию в собственность.

По мнению Коваленко, спрос на такие решения будет расти, поскольку компании будут стремиться сокращать затраты на электроэнергию.

В то же время у D.Solutions не ожидают устойчивого снижения цен на свет в долгосрочной перспективе.