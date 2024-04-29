Строительство нового водопровода после подрыва Каховской ГЭС. В Минфине разъяснили финансирование проекта

Строительство нового водопровода

Как пояснили в министерстве, средства на реализацию проекта были выделены Фондом ликвидации последствий вооруженной агрессии (из спецфонда госбюджета) в размере 8,5 млрд. грн., из которых агентство в 2023 году использовало лишь 8,3 млрд. грн. При этом 89% средств Агентство восстановления уплатило подрядчиком в виде аванса, а именно:

новое строительство магистрального водопровода г. Ингулец - Южное водохранилище для обеспечения водой г. Кривой Рог, Днепропетровская область - ООО "Автомагистраль-Юг" (3,5 млрд грн, в том числе предоплата 3,1 млрд грн);

новое строительство магистрального водопровода Марганец - Никополь - Покров, Днепропетровская область - ООО "Ростдорстрой" (1,3 млрд грн, в том числе предоплата 1,25 млрд грн);

новое строительство магистрального водопровода Хортица (ДВС2) - Томаковка - Марганец, Запорожская и Днепропетровская области - ГК "Автострада" (3,4 млрд грн, в том числе предоплата 3,05 млрд грн).

По данным бюджетной отчетности Казначейства, на 1 января 2024 года кредиторская задолженность за выполненные работы перед подрядчиками отсутствует.

Вместе с тем, 8 декабря 2023 стоимость проекта была откорректирована до 13,4 млрд грн, а именно на участках:

водопровод г. Ингулец - Южное водохранилище составляет 5,7 млрд грн

водопровод Марганец - Никополь - Покров - 2,1 млрд грн;

водопровод Хортица (ДВС2) - Томаковка - Марганец - 5,6 млрд грн.

В 2023 году выполнение экспериментального проекта не было завершено в установленные сроки. В связи с этим Агентство восстановления 20 декабря 2023 года инициировало продление срока реализации еще на 1 год - до 31 декабря 2024 года.

22 марта 2024 года правительство выделило дополнительное финансирование в размере 5,2 млрд грн, что должно было быть достаточным для завершения строительства (с учетом финансирования 2023 года из госбюджета направлено 13,4 млрд грн).

15 апреля 2024 года Агентство восстановления сообщило, что подрядчиками была увеличена общая стоимость строительства водопроводов еще более чем на 40% (или на 5,6 млрд грн) - до 18,95 млрд грн, а именно на участках:

водопровод г. Ингулец - Южное водохранилище для обеспечения водой г. Кривой Рог, Днепропетровская область - ООО "Автомагистраль-Юг" 8,4 млрд грн (увеличено на 2,7 млрд грн);

водопровод Марганец - Никополь-Покров, Днепропетровская область - ООО "Ростдорстрой" 2,8 млрд грн (увеличено на 0,7 млрд грн);

водопровод Хортица (ГВС2)-Томаковка - Марганец, Запорожская и Днепропетровская области - ГК "Автострада" 7,8 млрд грн (увеличено на 2,2 млрд грн).

В связи с последними изменениями в финансировании строительства водопроводов получается, что вместо 100% готовности объектов подрядчики теперь прогнозируют лишь 70,9% запланированных работ до конца 2024 года.

Это включает 68,1% работ на участке г. Ингулец - Южное водохранилище, 76,1% работ от Марганца до Никополя и Покрова и 72% на участке от Хортицы до Томаковки через Марганец.

"Средства в государственном бюджете для финансирования дополнительных работ, на которые увеличена общая стоимость (5,6 млрд грн), не предусмотрена", - отмечают в министерстве.

11 апреля 2024 года Госказначейство открыло ассигнование на сумму 4,97 млрд грн. Паспорт бюджетной программы Минфин получил от Агентства восстановления только 17 апреля, но уже 18 апреля согласовал его. В настоящее время в случае предоставления подрядчиками актов выполненных работ они могут быть оплачены в Госказначействе.

"Однако по состоянию на 24 апреля, с момента утверждения паспорта бюджетной программы, документы на оплату работ в Госказначейство не поступали", - отмечают в Минфине, добавляя, что процесс выделения бюджетных средств четко регламентирован бюджетным законодательством, и министерство самостоятельно не может принимать решение о выделении финансирование или задерживать каким-либо образом платежи.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня прошлого года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это повлекло затопление ряда населенных пунктов Херсонской области. Больше всего пострадало временно оккупированное левобережье.

Часть жителей региона потеряла свое жилье в результате действий русских солдат.

С целью немедленного решения проблем региона правительство приступило к реализации экспериментального проекта. Суть этого проекта заключалась в строительстве 3 магистральных водопроводов по максимально упрощенным процедурам без тендера по модели "Проектируй и строй" (Design & Build).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.