Строительство новых энергетических мощностей останавливает долговый кризис в энергетике, - Кудрицкий

"Нужно создать такие условия, чтобы в Украине начали строиться электростанции нового типа - рассредоточенной генерации. Это возможно в условиях войны. У нас строятся ветровые парки, солнечные электростанции. Некоторые новые технологии, необходимые энергосистеме, и которые могут заменить, например, угольную генерацию , но для этого требуются определенные регуляторные и экономические условия", - заявил Кудрицкий.

По его словам, инвесторы, которые планируют строить новую распределенную генерацию в Украине, в частности, высокоманевровую газовую, хотят понимать сроки и условия возврата инвестиций и покрытие своих текущих расходов.

"У нас на рынке долги. И эти долги фактически и являются заслоном, который не позволяет уже достаточно много лет построить то, что энергосистема очень нуждается. И этот заслон, я считаю, в этом году надо наконец-то убрать", - подчеркнул руководитель "Укрэнерго" ".

Он отметил, что распределенная генерация может дать стране лучшую энергетическую безопасность, поскольку атаковать 15 крупных электростанций, почти полностью обеспечивающих страну электроэнергией, значительно легче и эффективнее для врага.

"Поэтому децентрализованное поколение стратегически единственный путь, другого нет. Мы не можем построить конфайнменты над каждой электростанцией, потому что это просто нереалистичная задача", - добавил Кудрицкий.

Он объяснил, что восстанавливать поврежденные мощности тепловых электростанций нужно, но следует понимать, что это объекты энергетики, которые были построены в 1960 годах и стали устаревшие еще в 2000-х годах, поэтому им на замену все же должны приходить новые энергетические мощности.

"Проблема состоит в том, что, к сожалению, нельзя так сесть и сказать "новое стройся" – и оно как грибы начнут во всех регионах строиться маленькие 10-мегаваттные электростанции вместо больших", – сказал председатель правления компании.

По словам Кудрицкого, долги в энергетике, в частности, на балансирующем рынке, являются основным препятствием для новых инвестиций в энергетику Украины, поскольку есть много регионов страны, имеющих низкие риски обстрелов.

"Самые храбрые инвесторы уже готовы зайти. Они ждут, пока эти изменения, о которых я говорю, будут реализованы. Они смогут показать банкам, которые будут кредитовать это строительство новых электростанций, очень четкую финансовую модель", - подытожил Кудрицкий.

Как сообщалось, 7 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно мер по повышению устойчивости энергосистемы и ее работы в зимний период, где первым к решению Кабмином в месячный срок был поставлен вопрос задолженностей.

Эксперты и участники рынка неоднократно призывали Нацкомиссию по энергетике, правительство и Министерство энергетики решить кризис круговых долгов на рынке электроэнергии, который достигает нескольких десятков миллиардов гривен.