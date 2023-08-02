RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Будивельник" сохранил MVP Суперлиги на новый сезон

Фото: Владимир Конев (в центре) был лидером "гладиаторов" в сезоне 2022/23 (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Опытный форвард Владимир Конев продолжит выступления за киевский "Будивельник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

34-летний украинец начнет третий подряд сезон в составе "гладиаторов". В прошлом году он привел столичный коллектив к золотым наградам баскетбольной Суперлиги и был признан Самым ценным игроком чемпионата.

Конев провел 31 матч регулярного чемпионата и в среднем набирал для "Будивельника" 15.2 очков, делал 6.6 подбора, отдавал 3.4 передачи с рейтингом эффективности 18.9 баллов. По результативности форвард стал четвертым в чемпионате, а также вошел в топ-10 по подборам.

Уроженец Харькова Конев начал выступления на профессиональном уровне в "Кривбассе". Позже защищал цвета "Химика", "Черкасских Мавп" и литовского "Пиено Жвайгждеса". В общей сложности завоевал 4 чемпионских титула.

Ранее "Будивельник" отчитался о подписании новых контрактов с рядом баскетболистов. В частности, выступления в составе "гладиаторов" продолжат Буренко, Кольченко, Кабанов, Зайцев, Сандул и другие. В свою очередь из "Киев-Баскета" перебрался талантливый проспект Кошеватский.

К слову, баскетбольная сборная Украины потеряла двух звезд на пре-квалификацию к Олимпиаде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныБаскетбол