"Будивельник" потерпел первое поражение в сезоне: обидчик чемпиона закрепился вторым

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Днепр" – "Будивельник" – 78:74 (19:16, 23:9, 18:23, 18:26)

Стартовая четверть пронеслась при равной борьбе. Днепровцы и киевляне несколько раз побывали в лидерах. Впоследствии инициативу захватил "Днепр" и, хоть с небольшим преимуществом, но завершил 10-минутку в свою пользу.

Однако настоящую феерию номинальные хозяева устроили во второй четверти. Днепровцы выдали два отрезка, в которых полностью деклассировали "Будивельник" – 12:3 и 11:2. Как следствие, гандикап "Днепра" перед большим перерывом вырос до солидных 17-ти пунктов.

Две решающие десятиминутки прошли в попытках "гладиаторов" отыграться. Столичный коллектив сумел выиграть обе четверти, но и днепровцы выглядели довольно уверенно – 36 очков во второй половине. В конце концов, одержанного в первой части преимущества "Днепру" оказалось достаточно для итоговой победы.

Лидерами по результативности стали защитники – Максим Закурдаев ("Днепр") и Павел Буренко ("Будивельник"). Оба набрали 21 очко, сыграв 34,5 и 32 минуты соответственно. Еще два баскетболиста ушли с площадки с дабл-даблами – центровой "Днепра" Сергей Загреба (14 пунктов, 10 подборов) и его коллега по амплуа Максим Сандул (11+14).

Для "Будивельника" эта неудача стала первой в нынешнем сезоне Суперлиги. Актуальный рекорд киевлян – 27 побед, 1 поражение. В свою очередь "Днепр" одержал 21 победу и закрепился на 2-й строчке первенства.