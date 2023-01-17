"Будивельник" на выезде обыграл лидера Балканской лиги

БИБЛ, групповой этап, 9-й тур

"Хапоэль" Беэр-Шева – "Будивельник" – 92:94 (25:30, 25:26, 28:22, 14:16)

В дебюте встречи ни одна из команд не смогла завладеть инициативой. Как следствие, лидер постоянно менялся вплоть до середины четверти. Но постепенно хозяева сумели нарастить преимущество до семи пунктов. Однако, "гладиаторы" еще до конца 10-минутки не только отыгрались, но и закончили с +5.

"Будивельник" попытался уйти в отрыв во второй четверти. На пике подопечные Валерия Плеханова оторвались от "Хапоэля" на 15 очков. Но сдаваться израильтяне не собирались, так что перед большим перерывом сократили дефицит всего до шести пунктов.

В третьей четверти начались качели. Хозяева паркета то выходили вперед, то снова отдавали лидерство "Будивельнику". В конце концов перед решающим десятком минут цифры на табло были равными (78:78). Финальная четверть прошла по тому же сценарию, но в концовке трехочковый Зотова принес победу "гладиаторам".

Успех на Святой земле стал четвертым подряд для "Будивельника" в рамках БИБЛ. Столичный гранд поднялся на 2-е место в турнирной таблице и по потерянным очкам идет с "Хапоэлем" вровень. Пока у киевлян 9 пунктов, а израильский коллектив набрал 11 баллов.