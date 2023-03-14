"Будивельник" вылетел в четвертьфинале Кубка Европы от "Шоле"

Кубок Европы ФИБА, 1/4 финала, второй матч

"Шоле" – "Будивельник" – 83:79 (23:18, 20:20, 26:17, 14:24)

Прибыв во Францию с минимальным преимуществом по итогам первого поединка (73:72), "гладиаторы" стартовали достаточно уверенно. По крайней мере, до середины первой четверти киевляне стабильно были впереди "красно-белых" на несколько пунктов. Но в концовке "Шоле" перехватил инициативу и завершил +5.

Во второй 10-минутке "Будивельник" бросил все силы на то, чтобы не дать французскому коллективу уйти в отрыв. Отдельные отрезки киевлян были удачными – дважды подопечные Яника Марри сравняли счет. Однако "Шоле" на большой перерыв ушел с тем же 5-очковым гандикапом.

А вот третья четверть стала полным бенефисом владельцев. "Шоле" быстро сделал преимущество двусмысленным. "Гладиаторы" взятый соперником темп поддерживать не смогли, так что перед решающими десятью минутами уже имели очковый дефицит в размере 14 пунктов.

Еще хуже дела "Будивельника" стали на стали в финальной четверти. На пике преимущество "Шоле" достигло 20-ти очков. Впрочем, киевляне продемонстрировали незаурядный характер и за несколько десятков секунд до сирены сделали отставание минимальным (79:81). Однако хозяева таки дожали "гладиаторов".

Лучшим в составе "Будивельника" в последнем матче Кубка Европы ФИБА стал Арчи Гудвин. Американский защитник набрал 23 очка, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. На паркет он провел 33,5 минут.