"Будивельник" уступил "Бамбергу" в овертайме и вылетел из баскетбольной Лиги чемпионов

Лига чемпионов ФИБА, квалификация, 2-й раунд

"Бамберг" – "Будивельник" – 97:94 ОТ (19:18, 15:23, 23:19, 25:22, 15:12)

В первой четверти первым "влился" в игру немецкий клуб. Баварцы начали с 6:0 и на протяжении всей 10-минутки держались впереди киевлян. Под концовку стартового отрезка "гладиаторы" подобрались вплотную к сопернику и ушли на первый короткий перерыв с минимальным отставанием (18:19).

Вторая четверть, пусть неубедительно, но уже была за "Будивельником". Отечественный гранд воспользовался несыгранностью "Бамберга" и усилиями Гудвина и Боброва с Маяускасом сумел обеспечить себе гандикап +7 перед большим перерывом.

Тем не менее, в третьей 10-минутке баварцы перевернули все с ног на голову. Немецкий клуб просто смял "гладиаторов" на старте (11:2) и вырвался вперед в счете. На паркете начались настоящие качели. В какой-то момент "Бамберг" повел с +6, но все же завершил четверть с дефицитом в три пункта.

Из нелегких трех игровых отрезков "Будивельник" сделал правильные выводы на финальные 10 минут. Киевляне попытались максимально выключить из игры самого активного из баварцев – Райта-Формена, а еще сосредоточились на собственных сильных чертах. В конце концов этот подход, казалось, приведет к победе, но в последней атаке немцы набрали два пункта и перевели матч в овертайм.

Дополнительные пять минут стали катастрофой для "гладиаторов". Киевляне сперва слишком легко отпустили соперника (85:92). Далее героически отыгрались, но при счете 94:94 баварцы провели финальную атаку с точным трехочковым того же Райта-Формена...

В финале квалификации "Будивельник" встретится с победителем противостояния кипрского "Керавноса" и лиссабонской "Бенфики". Поединок за путевку в основной раунд состоится 25 сентября. Оттуда путь проложен в квартет F, где соперника ждут испанская "Манреса", латвийский ВЭФ и французский "Лимож".