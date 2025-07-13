Дом Сикорского в центре Киева разрушается: кто должен его восстановить и почему медлят

В историческом центре Киева, на Ярославовом Валу, 15-Б, до сих пор стоит заброшенный дом авиаконструктора Игоря Сикорского. Несмотря на значение этого памятника - как архитектурного, так и исторического - реставрационные работы не проводятся, а само здание находится в аварийном состоянии.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал исследователь истории и архитектуры Егор Кравец.

Что известно о доме

Это пример киевского кирпичного стиля конца XIX - начала XX века с элементами неоренессанса. Именно здесь жил и работал Сикорский - создатель первых в мире вертолетов, основатель компании Sikorsky Aircraft, которая до сих пор существует в США. Через дорогу от дома установлена мини-скульптура в рамках проекта "Шукай", которая напоминает о выдающемся инженере.

Почему здание не восстанавливают

Дом частично разрушен, не законсервирован и не защищен. Владельцем является Министерство обороны, которое, по решению суда 2021 года, обязали заключить охранный договор и провести противоаварийные работы. Однако Минобороны подавало апелляцию, и только в 2023 году ее окончательно отклонили.

Дом Сикорского до сих пор приходит в упадок (Виталий Носач/РБК-Украина)

В прошлом году Министерство культуры согласовало передачу здания общине Киева. Однако окончательное решение остается за Кабинетом Министров, который до сих пор не утвердил передачу.

"Это дом гения мирового уровня. Но он стоит пустым, без защиты и в руинах", - говорит Кравец.

В случае передачи на баланс города появится шанс сохранить ценный памятник и создать здесь музей Игоря Сикорского. Но пока этого не произошло, уникальное здание продолжает разрушаться.