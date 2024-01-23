RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дом в гари, во дворе обломки. Полиция показала последствия атаки на Киев

Фото: полиция обнародовала фото последствий ракетного удара по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная полиция обнародовала фото последствий ракетного удара российской армии по Киеву утром 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал полиции.

На фото видны поврежденные и обгоревшие дома и обломки во дворе.

"Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и авто в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь",- говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, правоохранители совместно со спасателями и врачами продолжают работать на местах происшествия.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российские войска утром 23 января нанесли ракетный удар по Украине.

Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, удар по Киеву был комбинирован. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические.

По данным КГВА, в Киеве один человек погиб еще четыре раненых (большинство - с минно-взрывными травмами).

В Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей; возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме; повреждение нежилой застройки

В Печерском районе – повреждение нежилого здания.

В Соломенском районе – повреждение жилого дома.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевракети