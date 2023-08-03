Дома на Глубочицкой, поврежденные российскими обстрелами, уже восстановлены, - Кличко

"Проверил, как восстановили поврежденные российскими обстрелами 2 соседних дома на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столицы. В одну новую многоэтажку российская ракета попала в апреле 2022 года, разрушив первые два этажа и всего 15 квартир. Тогда один человек погиб, около 10 получили ранения. Второй раз ракета попала через 2 месяца в дом, расположенный впритык. Повредило три верхних этажа, были полностью разрушены 12 квартир. Еще 80 квартир получили повреждения разной степени. Без жертв, к сожалению, тоже не обошлось - погиб мужчина. Еще несколько человек ранило", - сообщил Виталий Кличко.

На сегодня дома полностью восстановлены. В них обновили монолитный железобетонный каркас, построили наружные и внутренние стены из керамических блоков. Изготовили и смонтировали металлические конструкции крыши, заменили лифты. Восстановили внутренние инженерные сети. Сделали отделку фасадов и внутреннюю отделку мест общего пользования. В некоторых квартирах, по желанию их владельцев, произвели социальный ремонт. Восстановили также ограждения лестниц, балконов и крыльца. Через месяц завершат благоустройство прилегающей территории, отметил мэр Киева.

Всего в столице восстановлено уже 17 жилых домов, которые были серьезно повреждены российскими обстрелами.

"В прошлом году в Киеве восстановили 11 самых поврежденных домов, в этом году - еще 6 вместе с домами на Глубочицкой. Но в этом году к ним добавились несколько домов, которые получили существенные повреждения в результате российских атак. Их город тоже восстанавливает", - подчеркнул Кличко.

Напомним, всего за время полномасштабной войны в Киеве ракетными обстрелами врага повреждены около 800 зданий - инфраструктурных, социальных объектов и жилых домов.

На восстановительные работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета в прошлом году более 600 миллионов гривен, в этом - почти 300 миллионов. Еще 200 миллионов выделило правительство.