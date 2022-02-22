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Чи буде воєнний стан в Україні: відповідь Зеленського

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи буде воєнний стан в Україні. Він назвав умову.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на спільному з президентом Естонії брифінгу.

Зеленський назвав умовою введення воєнного стану в Україні повномасштабну війну.

"Ми не віримо у те, що буде війна проти України та повномасштабна військова ескалація. Якщо буде - буде введено військове положення", - заявив президент України.

Рада готова

Спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що Рада готова до будь-якого розвитку подій, в тому числі і в питанні запровадження спеціальних станів в Україні.

"Цьому повинен передувати указ президента, який буде розглянутий у ВР, але я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо. Україна ніколи не була прихильна вирішувати будь-які питання військовим шляхом", - заявив Стефанчук.

Росія офіційно вводить війська на Донбас

Путін 21 лютого 2022 року визнав так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Чому Кремль зважився на такий крок і що це означає для України - докладніше в матеріалі РБК-Україна.

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