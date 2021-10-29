Що буде з цінами в Україні: прогноз НБУ

У вересні-жовтні цього року інфляція в Україні досягла свого піку 10-11%. Надалі інфляційний тренд розвернеться, інфляція знизиться до 9,6% наприкінці 2021 року, а за підсумками наступного досягне цілі НБУ 5% і надалі перебуватиме близько цього рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2021 року).

Як зазначається в документі, стійкий споживчий попит, зростання виробничих витрат і високі світові ціни на сировинні товари залишалися основними чинниками прискорення зростання Індексу споживчих цін. Водночас зниженню інфляції сприятимуть ефекти перенесення на ціни цьогорічного зміцнення гривні та високий врожай.

Ціни на продукти

Подорожчання сирих продуктів харчування стрімко прискорилося у ІІІ кварталі 2021 року. Основними чинниками цього залишалися стагнація у тваринництві, в тому числі через дорогі корми, відображення нижчих минулорічних урожаїв, а також тиск з боку подорожчання продуктів харчування на світовому ринку. Останнє проявляється не лише через дорожчий імпорт, а й експорт, оскільки Україна є малою відкритою економікою. У результаті швидше дорожчала тваринницька продукція (м’ясо, молоко, яйця), зберігалися на високому рівні ціни на цукор, йдеться у звіті НБУ.

Посилення тиску з боку виробничих витрат (подорожчання сировини, вищі витрати підприємств на оплату праці та енергію) також позначилося на зростанні цін на більшість оброблених продуктів харчування. Зростання цін у цій групі товарів стримувалося подальшою корекцією цін на соняшникову олію, що, втім, ще не відобразилося в цінах на продукти її переробки.

"Надалі прогнозується послаблення тиску на продовольчі ціни насамперед за рахунок корекції світових цін, вищого врожаю та їх впливу на вартість кормів. У результаті, у 2022–2023 роках інфляція сирих продовольчих товарів сповільниться до 3-4%", - йдеться в документі.

Базова інфляція

Як зазначається у звіті, темпи росту базового ІСЦ у вересні майже не змінилися відносно червня (відповідно 7,4% р/р та 7,3% р/р), що свідчить про стабілізацію фундаментального інфляційного тиску. Крім зниження цін на соняшникову олію у світі, зростання базового ІСЦ стримувалося зміцненням обмінного курсу гривні. Це компенсувало вплив стійкого споживчого попиту і зростання виробничих витрат, яке проявилося передусім у цінах на послуги. Так, прискорилося зростання вартості фінансових, транспортних, рекреаційних і побутових послуг. Підвищення оплати праці суттєво вплинуло на подорожчання освіти і медицини. Додатковим чинником подорожчання медичних послуг було погіршення епідемічної ситуації наприкінці кварталу.

Зміцнення гривні стримувало подорожчання більшості непродовольчих товарів. Дешевшала фармацевтична продукція, а падіння цін на одяг та взуття навіть дещо поглибилося порівняно з попереднім кварталом. Також у річному вимірі знизилися ціни на автомобілі. Повільніше дорожчали оброблені продукти харчування з високою імпортною складовою (чай, кава, спеції та морепродукти). Тривало падіння цін на туристичні послуги завдяки зміцненню гривні та достатній пропозиції. Водночас стійкий споживчий попит і скорочення пропозиції (зокрема, дефіцит чіпів) пришвидшували подорожчання електроніки.

Фундаментальний тиск поступово послаблюватиметься - вже до кінця 2021 року базова інфляція знизиться до 7,1%, а у 2022-2023 роках - до 3-4%. Цьому сприятимуть послаблення тиску на ціни оброблених продуктів харчування, поступове уповільнення зростання витрат на оплату праці та енергоресурси, а також ефекти від посилення монетарної політики та зміцнення гривні упродовж 2021 року. Завдяки останньому, темпи зростання цін на імпортні товари найближчим часом залишатимуться низькими, незважаючи на прискорення світової інфляції. Поступово знижуватимуться темпи зростання заробітних плат в економіці, що послабить тиск на ціни як з боку пропозиції (через виробничі витрати), так і з боку споживчого попиту.

Ціни на тютюнову продукцію, алкоголь та паливо

Зростання адміністративно регульованих цін дещо сповільнилося з 18,0% р/р у червні до 17,1% р/р у вересні. Це пов'язано передусім зі сповільненням подорожчання газу для побутових споживачів. Запровадження для них у травні 2021 року річних контрактів із фіксацією тарифів нівелювало ефект стрімкого подорожчання газу в Європі. Також вплинуло на динаміку адміністративно регульованих цін збереження незмінними тарифів на електроенергію для населення у серпні 2021 року. Дешевшала тютюнова продукція, ймовірно через зростання тіньової пропозиції, зазначається у звіті.

Водночас прискорювалось зростання окремих компонент адміністративно регульованих цін. Так, дорожчала алкогольна продукція. Також зросли ціни на транспортні послуги через підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті в кількох містах.

"Адміністративна інфляція залишатиметься найвищою серед складових ІСЦ, незважаючи на фіксацію тарифів на газ та електроенергію для населення до травня 2022 року. Так, у наступних роках очікується зростання цін на тютюнові вироби через підвищення акцизів", - йдеться в документі.

Прогноз НБУ

За оцінками НБУ, пік зростання споживчих цін припадає на вересень-жовтень цього року. Надалі інфляційний тренд розвернеться.

Зниженню інфляції сприятимуть ефекти перенесення на ціни цьогорічного зміцнення гривні та високий врожай. Зростання споживчих цін також стримуватиметься дією попередніх кроків НБУ з посилення монетарної політики - оптимізацією її операційного дизайну, повного згортання антикризових монетарних заходів і підвищення облікової ставки.

"Надалі збереження виваженої монетарної політики дасть змогу утримати під контролем інфляційні очікування, значно послабити фундаментальний інфляційний тиск та привести інфляцію до цілі 5% наприкінці 2022 року. Надалі інфляція перебуватиме близько цільового рівня. Цьому сприятиме також і стриманіша, ніж у попередніх періодах, фіскальна політика та уповільнення зростання заробітних плат", - йдеться в огляді.

За прогнозом НБУ, стрімкішому зниженню інфляції завадять триваліше збереження цін на енергоносії на високих рівнях. Утім прямий ефект на споживчі ціни буде обмежений завдяки дії річних контрактів з фіксованою ціною на газ і незмінним тарифам на електроенергію, опалення та гарячу воду для населення. Зростання вартості газу, що позначиться також на інших енергоресурсах, у тому числі електроенергії для непобутових споживачів, підвищуватиме собівартість багатьох товарів (зокрема, олії, цукру, молочних продуктів) та послуг, особливо в опалювальний період. Крім того, зростатимуть і логістичні витрати через подорожчання палива. Ці витрати бізнес частково компенсуватиме підвищенням цін.