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Що буде з цінами на бензин і дизель після повернення акцизу: відповідь експерта

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 16:11
Що буде з цінами на бензин і дизель після повернення акцизу: відповідь експерта Фото: ціни на бензин і дизель не зростуть після повернення акцизу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У Верховній раді з'явився законопроект, яким пропонується повернути акциз на імпортний бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти. Але ціни на заправках від цього не зростуть.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами, ставка акцизу в 100 євро за 1000 літрів незначна, тому після прийняття закону ціни на АЗС не зміняться.

"Ціни на бензин і дизельне паливо не відреагують - це 100%. Можливо, трохи подорожчає автомобільний газ, але це теж дуже малоймовірно", - зазначив Куюн.

Він також підкреслив, що в липні взагалі було зниження цін на паливо приблизно на 170 євро за 1000 літрів, і українські імпортери продовжують закуповувати відносно дешеві нафтопродукти.

"Більше того, завдяки цьому ціни на АЗС ще мають потенціал для зниження. Просто через акциз цей потенціал буде незначним, тобто скоротиться не на 170 євро, а на 70", - додав експерт.

Нагадаємо, урядовий законопроект пропонує встановити акциз в 100 євро за 1000 літрів на бензини моторні, важкі дистиляти, інші нафтопродукти, зріджений газ, бутан і ізобутан. ПДВ залишиться без змін - 7%.

У березні Кабмін ініціював скасування акцизу, щоб стабілізувати ціни на паливо, оскільки в результаті російської агресії Україна змушена майже весь обсяг імпортувати з країн Європи.

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