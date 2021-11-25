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"Буде серйозною помилкою": Британія застерегла Росію від вторгнення в Україну

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Лондон, Четвер 25 листопада 2021 18:31
"Буде серйозною помилкою": Британія застерегла Росію від вторгнення в Україну Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз трас (facebook.com/ElizabethTrussSWNorfolk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трас застерегла Росію від військового вторгнення в Україну. Глава МЗС підкреслила, що Лондон тісно співпрацює з союзниками НАТО в питанні підтримки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що це було б серйозною помилкою з боку Росії", - сказала Трас в коментарі виданню, відповідаючи на питання про можливе вторгнення російських військ в Україну.

Міністр додала, що Британія близький союзник України. За її словами, Лондон тісно співпрацює з партнерами по НАТО, щоб забезпечити підтримку українській стороні.

Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда запропонував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу розширити військову присутність Альянсу на східному фланзі, в тому числі через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, раніше американська розвідка відкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну.

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