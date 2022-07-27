Буде результатом війни. Данілов прогнозує деколонізацію Росії
Результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.
"Вона (Росія, - ред.) позбавиться тих колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної давнини. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена", - впевнений він.
Данілов також нагадав про конференції, які проводять прибічники розділення Росії на окремі держави, зокрема про ту, що нещодавно пройшла в Празі.
Як повідомлялось, 22 липня, в Празі стартував "Форум вільних народів Росії". На ньому експерти з усього світу обговорювали розпад РФ на 19 окремих республік.
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