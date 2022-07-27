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Буде результатом війни. Данілов прогнозує деколонізацію Росії

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Україна, Середа 27 липня 2022 19:30
Буде результатом війни. Данілов прогнозує деколонізацію Росії Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

"Вона (Росія, - ред.) позбавиться тих колоній, які вона захапала свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історичної давнини. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена", - впевнений він.

Данілов також нагадав про конференції, які проводять прибічники розділення Росії на окремі держави, зокрема про ту, що нещодавно пройшла в Празі.

Як повідомлялось, 22 липня, в Празі стартував "Форум вільних народів Росії". На ньому експерти з усього світу обговорювали розпад РФ на 19 окремих республік.

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Олексій Данілов
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