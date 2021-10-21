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Коли буде результат від посилення обмежень в "червоній" зоні: прогноз експерта

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 09:07
Коли буде результат від посилення обмежень в "червоній" зоні: прогноз експерта Фото: коли буде результат від посилення обмежень в "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Експерт розповів, коли буде результат від посилення обмежень в "червоній" зоні карантину. Зараз в країні зростання показників, максимальний рівень госпіталізації.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

"Результат від посилення обмежень в червоній зоні ми побачимо тільки через два-три тижні", - сказав він.

За його словами, прямо відразу спрацювало те, що люди масово пішли на вакцинацію. Він назвав причини.

"Хтось тому що побачив, що частіше люди хворіють, може хтось із близьких або знайомих захворів, і люди замислюються про свій захист. Друга причина - це обмеження. Людина хоче вільно пересуватися, ходити на роботу, в заклади або на заходи", - повідомив він.

Ганіченко заявив, що за розрахунками Київської школи економіки, 250-350 тисяч щеплень на добу Україна може робити спокійно з тими ресурсами, які є зараз.

"Черги це не так вже й погано, головне, що є потік бажаючих і люди хочуть вакцинуватися", - вважає він.

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