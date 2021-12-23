Як працюватиме пошта на Новий рік та Різдво: графік

Відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за наступним графіком:

25 та 27 грудня - за звичайним розкладом

31 грудня - по графіку, за яким працюють у суботу (може відрізнятися в залежності від відділення)

1 та 7 січня - відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.

3 січня - по графіку, за яким працюють у неділю (може відрізнятися в залежності від відділення)

Водночас "Укрпошта" поки що оприлюднила графік роботи на Різдво за григоріанським календарем. За даними прес-служби компанії, 25 грудня працюватимуть тільки чергові відділення.

Зокрема, в Києві працюватимуть наступні відділення:

01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22, - 10:00 - 18:00, без перерви;

02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерви.

03505 ДКД Київ просп. Повітрофлотський, 75 - 09:00 - 19:00 без перерви

02505 ДКД ТПС вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерви.

Нагадаємо, цього року Різдво випадає на суботу (25 грудня). Згідно із законом, вихідний день переноситься на понеділок, 27 грудня. Вихідними будуть три дні поспіль - з 25 по 27 грудня.