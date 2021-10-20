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Чи буде повне закриття кордонів у разі виключення України з "зеленої" зони ЄС: відповідь МЗС

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, чи буде повне закриття кордонів у разі виключення України з "зеленої" зони ЄС. Потім кожна країна буде приймати рішення самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг Кулеби.

За його словами, українцям потрібно ретельно вивчати умови перетину кордону в кожну країну.

"Остаточне рішення про поїздки приймає кожна країна ЄС окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусудів, які у попередні тижні були виключені з "зеленого" списку ЄС, демострують, що не слід очікувати тотального закриття кордонів", - заявив Кулеба

Він зазначив, що МЗС України продовжує тримати руку на пульсі навіть у цих умовах.

"МЗС працює, щоб в умовах пандемії коло країн для подорожей залишалось максимально широким і надалі розширювалось. Ми будемо застосовувати всі інструменти, щоб залишитими відкрити для українцям максимальну кількість країн", - повідомив він.

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Кордон з УкраїноюЕвросоюзДмитро Кулеба