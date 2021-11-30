Якщо буде потрібно: Лукашенко допустив рейси "Белавіа" до Криму

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив, що якщо потрібно, то авіакомпанія "Белавіа" почне літати в окупований Крим. При цьому він висловив жаль, що рейси будуть виконуватися не через Україну.

"Ми полетимо (до Криму - ред.) тоді, коли нам потрібно буде. На жаль, не через Україну. У два рази, напевно, коло або в півтора буде далі", - сказав він.

За його словами, на території Криму знаходиться білоруський санаторій і якщо потрібно, то Мінськ готовий перевозити на півострів своїх громадян.

Лукашенко підкреслив, що після введення санкцій проти "Белавіа" та інших компаній Білорусі у влади країни "руки розв'язані".