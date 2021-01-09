Що буде з курсом долара в 2021: у Раді зробили прогноз

Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Курс долара по відношенню до української гривні в 2021 році навряд чи сильно зміниться. На сьогодні немає підстав прогнозувати різке подорожчання долара.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у 2021 році не передбачається різких стрибків валютного курсу.

"Якщо говорити про прогноз курсу гривні на цей рік, то жодних підстав говорити про запаморочливі зміни в курсі валют у нас немає", - зазначив Гетманцев.

Він підкреслив, що Україна накопичила достатньо великі міжнародні резерви, а інфляція за підсумками минулого року склала приблизно 4%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара до гривні за 2020 рік зріс на 19,4%. На кінець 2019 року він становив 23,68 гривень.

Відзначимо, бюджет України на 2021 рік розраховано, виходячи з середньорічного обмінного курсу 29,1 гривень за долар. На підставі цього курсу розраховано доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.