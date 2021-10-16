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Вивчатиме троянські астероїди. NASA запустить до Юпітера космічний зонд за 1 млрд доларів

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 жовтня NASA запустить свій перший космічний зонд Lucy вартістю майже 1 млрд доларів. За його допомогою планується дослідити троянські астероїди поблизу Юпітера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Зокрема, запуск ракети Atlas V 401 United Launch Alliance з космічним кораблем НАСА Lucy запланований зі станції на мисі Канаверал у Флориді о 5:34 ранку за східним поясним часом (9:34 за Гринвічем).

Відомо, що під час своєї 12-річної основної місії Lucy буде досліджувати рекордну кількість астероїдів, включаючи проліт одного астероїда в головному поясі Сонячної системи і семи троянських астероїдів біля Юпітера.

Так, шлях Lucy буде повертатися до планети Земля три рази для допомоги гравітації, що зробить її першим космічним кораблем, який повернеться в околиці Землі з зовнішньої частини Сонячної системи.

Своєю чергою метеорологи прогнозують 90% -ву ймовірність сприятливих погодних умов на стартовому майданчику для зльоту.

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