Чи буде дефіцит солі в Україні: пояснення експерта

"Сіль можна купити. Вона дещо дорожча і найрізноманітніша. Тобто якщо вам треба посолити борщ, ви зайдете в магазин, і там не буде "Артемсолі", ви знайдете іншу сіль. Тому хвилюватися причин немає", - зазначив Непран.

За його словами, на складах є запаси солі, а крім того, деякі інші українські підприємства зараз активніше відновлюватимуть свою роботу, зокрема планується активізувати добуток солі у Дрогобичі та Солотвино.

"Поруч з нами Польща. І є одна лінія родовищ, яка тягнеться з Прикарпаття, де без проблем ми зможемо купити сіль. Хоча, як на мене, краще вкладати кошти у національний бізнес", - додав Непран.

Віцепрезидент Торгово-промислової палати України також порадив "ні в якому разі не бігти та не скуповувати сіль", аби не створювати штучний ажіотаж.