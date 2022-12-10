Будем способны на все. Данилов сказал, как Украина ответит на продолжение ракетного террора РФ

Украина не будет спрашивать ни у кого разрешения на нанесение ударов по врагу, она способна на все в борьбе против страны-агрессора России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телеканала НТА .

"Мы будем способны на все. Потому что то, что касается наших интересов, мы никого спрашивать не будем, куда нам нужно бить врага. Потому что враг находится у нас, начиная от границ, которые есть с нашей территории, заканчивая Владивостоком", - сказал он. он.

Данилов также отреагировал на заявления некоторых представителей западных стран, советующих не обострять ситуацию. Так, секретарь СНБО отметил, что ситуация была обострена уже много лет.

Он добавил, что Украина не может не ответить агрессору, который постоянно посягает на нашу территорию.

Как сообщалось ранее, Пентагон молчаливо одобряет дальние удары ВСУ по целям на территории России после многочисленных массированных ракетных обстрелов страной-агрессором критически важной гражданской инфраструктуры и энергетических объектов Украины.

Напомним, 5 декабря в России раздались взрывы на стратегических авиабазах "Энгельс" и "Дягилево" на окраине Рязани. В привычной манере Кремль обвинил Украину в "терроризме".

Спутниковые снимки демонстрируют, что с российской авиабазы пропал поврежденный взрывом самолет Ту-22М, а также исчезли по меньшей мере девять бомбардировщиков Ту-22М.

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