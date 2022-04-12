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Будемо вимагати від Путіна і його режиму відповіді, - глава МЗС Британії про застосування хімзброї

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Вівторок 12 квітня 2022 03:00
Будемо вимагати від Путіна і його режиму відповіді, - глава МЗС Британії про застосування хімзброї Фото: глава МЗС Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Глава Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що вона разом з партнерами перевіряє деталі застосування російською армією хімічної зброї в Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трасс в Twitter.

"Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини при нападі на жителів Маріуполя. Ми терміново Працюємо з партнерами для перевірки деталей. Будь-яке застосування такої зброї буде безжальною ескалацією цього конфлікту, і ми будемо вимагати від Путіна і його режиму відповіді", - написала глава МЗС Британії.

Нагадаємо, в понеділок, 11 квітня, ввечері прес-служба "Азов" заявила, що російський безпілотник скинув на Маріуполь снаряд з невідомою отруйною речовиною.

Після чого постраждалі почали скаржитися на дихальну недостатність і вестибуло-атактичний синдром (збій в роботі судинної системи тіла).

Пізніше засновник полку "Азов" Андрій Білецький розповів, що в результаті хімічної атаки на Маріуполь поранення отримали троє бійців-"азовців".

За його словами, стан постраждалих задовільний. У них яскраво виражені ознаки отруєння хімічними речовинами.

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