Будемо лікувати: Аваков відреагував на перестрілку в Броварах

Масові затримання продовжуються
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував перестрілку в Броварах, в результаті якої постраждали троє людей. Він сказав, що у виконавчих органів Києва та області "щось прогнило".
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Аваков повідомив, що масові затримання продовжуються
"Перестрілка вранці в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці сталася перестрілка в Броварах. В ході зіткнень було затримано 10 осіб. У них було вилучено значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що поліція з'ясує легальність зброї у затриманих в Броварах. Не виключено, що це легальна зброя, тобто зареєстрована.
У зв'язку з цим, поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ.
Також з'явилося відео перестрілки в Броварах, в результаті якої поранені три людини.
Автор: Анастасия Рокитна