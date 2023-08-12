Будет тяжелая осень. Кулеба прогнозирует усиление "голосов" в мире о переговорах с Россией

Чиновник в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком отметил, что Украина все равно победит "на всех фронтах", однако предупредил при этом, что "будет тяжелая осень".

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю", - высказался Кулеба.

Так, министр прогнозирует усиление "голосов" в разных странах мира "о том, что "проблемы", что нужно переговоры".

"Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", - подчеркнул Кулеба.

Также он считает, что предстоит большое количество тяжелых международных саммитов, на которых украинской стороне нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, что в 2022 году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина не планирует реагировать на "переговорное нытье" россиян, поскольку в этом нет смысла.

Для возобновления переговоров Россия должна:

полностью покинуть территорию Украины;

сменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать организаторов войны для трибунала.

Между тем, несколько дней назад ливанское издание L'Orient-Le Jour писало, что президент ОАЭ Мухаммад бин Заид якобы хочет организовать встречу президента Зеленского и Путина.

На такую информацию отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который отметил, что Украина готова вести диалог только с теми странами, которые уважают устав ООН. Россия не является таким государством.