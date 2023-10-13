Будет тепло, но не без "сюрприза". Синоптик рассказала о погоде на завтра

Погода в субботу, 14 октября, будет радовать глаз - сухо, солнечно. Но "идиллию" испортит не очень приятный "сюрприз" - сильный порывистый ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Суббота, 14 октября, будет в Украине синоптически прекрасной. Повсюду - сухая погода, преимущественно солнечная и теплая", - рассказала она.

По словам, в течение дня температура воздуха будет +17...+22 градуса, в западных областях - +20...+25 градусов.

"Единственный не очень комфортный нюанс - на западе и севере Украины ожидается сильный юго-западный ветер, временами до 15-20 м/с", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу будет сухо и тепло, +20..+22 градуса.

Ухудшение погоды в Украине

По словам Диденко, похолодание начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +9...+12 градусов, на юге, крайнем востоке и на Закарпатье до +15 градусов.

Кроме того, синоптик рассказала, что в ближайшее время в Украине выпадет снег.