ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будет тепло, но не без "сюрприза". Синоптик рассказала о погоде на завтра

Украина, Пятница 13 октября 2023 13:08
UA EN RU
Будет тепло, но не без "сюрприза". Синоптик рассказала о погоде на завтра Фото: синоптик рассказала о погоде 14 октября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в субботу, 14 октября, будет радовать глаз - сухо, солнечно. Но "идиллию" испортит не очень приятный "сюрприз" - сильный порывистый ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Суббота, 14 октября, будет в Украине синоптически прекрасной. Повсюду - сухая погода, преимущественно солнечная и теплая", - рассказала она.

По словам, в течение дня температура воздуха будет +17...+22 градуса, в западных областях - +20...+25 градусов.

"Единственный не очень комфортный нюанс - на западе и севере Украины ожидается сильный юго-западный ветер, временами до 15-20 м/с", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу будет сухо и тепло, +20..+22 градуса.

Ухудшение погоды в Украине

По словам Диденко, похолодание начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +9...+12 градусов, на юге, крайнем востоке и на Закарпатье до +15 градусов.

Кроме того, синоптик рассказала, что в ближайшее время в Украине выпадет снег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
ВСУ отбили более 20 атак в районе Авдеевки и штурмуют оккупантов под Бахмутом
ВСУ отбили более 20 атак в районе Авдеевки и штурмуют оккупантов под Бахмутом
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину