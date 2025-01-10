Будет состоять из 30 вещей: в Минобороны раскрыли детали "пакета раненого" для военных
Минобороны в этом году вводит специальные наборы для раненых военных. Эти наборы будут включать адаптивную одежду и средства гигиены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В Минобороны сообщили, что военные, которые получили ранения, будут получать спецнаборы - "Пакет раненого" - с адаптивной одеждой, средствами гигиены и специальной посудой. Всего в пакете будет 30 позиций.
"В набор "Пакет раненого", который в этом году будут получать в Вооруженных силах, войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда, всего 30 позиций", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны:
- наборы учитывают потребности раненых в первые дни госпитализации;
- комплекты для защитниц адаптированы с учетом их потребностей;
- адаптивная одежда обеспечивает доступ к месту манипуляций без ее снятия.
Набор будет выдаваться раненым военнослужащим с момента оказания медицинской помощи в стабилизационном пункте или стационарном учреждении.
В Минобороны рассказали, что тестирование адаптивной одежды было проведено в октябре прошлого года на Запорожском направлении.
"Мы работаем над упрощением оказания медицинской помощи военным. Новую одежду не нужно снимать - достаточно отстегнуть специальные застежки для быстрого доступа к месту ранения. Это значительно ускоряет медицинские манипуляции и помогает сохранить драгоценное время, которое может спасти жизнь", - рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Адаптивные пакеты для раненых военных
Ранее мы писали о том, что Минобороны работает над созданием адаптивной одежды для раненых военных. Это необходимо для того, чтобы обеспечить комфорт во время их лечения и реабилитации. Сейчас идет согласование технических требований, которые станут основой для производства такой одежды.
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